Datça'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.03.2022 21:24
Datça'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması amacıyla Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Bekir Tosun/İHA)

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Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı Datça açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Datça'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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