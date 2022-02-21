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Datça'da 19 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Datça'da 19 göçmen kurtarıldı

21.02.2022 18:07
Datça'da 19 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, Marmaris açıklarında ise 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, Marmaris açıklarında ise 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına motoru sökülmüş can salı içinde geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında ise bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 18 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Datça'da 19 göçmen kurtarıldı
Datça'da 19 göçmen kurtarıldı

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Datça'da 19 göçmen kurtarıldı Datça'da 19 göçmen kurtarıldı Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi 28 düzensiz göçmen yakalandı 28 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da 19 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da 19 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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