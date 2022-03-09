Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

09.03.2022 21:05
Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 19 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 19 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında dün saat 02.00 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, lastik bot içindeki 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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