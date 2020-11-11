Datça'da 2 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Datça Kaymakamlığının öncülüğünde, Datça Orman İşletme Şefliği tarafından kırsal Kızlan Mahallesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi.Törene, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Datça İlçe Jandarma Karakolu Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, AK Parti Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, 24 dönümlük alana toplam 2 bin kızıl çam ve harnup fidanı dikildi. 2 saat süren etkinlikte, yorgunluk molalarında katılımcılar hoş bir sürpriz ile karşılaştı. Ormanlık alanda dağ çileklerini dalından toplayıp yeme keyfini yaşayan katılımcılar dinlenmiş olarak fidan dikmeye devam etti.

Dağ çileklerinin tadına bakanlardan 52 yaşındaki matematik öğretmeni Nuri Aydoğan, ilk kez dalından dağ çileği yediğini belirtip, Fidan dikiminde verilen molada dinlenirken, ormanın bize vermiş olduğu nimetlerden yararlanıyoruz. Bu güzelliklere sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha anlamış olduk. Dağ çileği oldukça vitaminli ve besleyici bir ürün. Dalından yemesi de ayrı bir zevk veriyor dedi.