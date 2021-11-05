DATÇA'DA, '2'NCİ BAL- BADEM ŞENLİĞİ' İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yerel Tohum Derneği'nin desteğinde, Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, 2'nci Bal Badem Şenliği'nin iptal edildi. Kooperatif Başkanı Zeki Karacan belediyeyi provokasyonla itham ederken, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise şenliği düzenleyenlerin 'stant açma' izni almadıklarını söyledi.

Datça'da bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, 2'nci Bal Badem Şenliği öncesinde 'stant krizi' yaşandı. Datça Belediyesinin yiyecek, içecek stantlarının açılmasına izin vermediği belirtildi. Yaklaşık üç hafta önceden duyuruları yapılan şenliğe katılmak üzere günler öncesinden hazırlıklarını yaparak gelen esnaf, son anda gelen belediyenin 'stant yasağı' duyurusu ile karşılaştı.

Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeki Karacan, duyurusu haftalar öncesinden yapılan şenlikte, son dakikada stant izni yasağı getirilmesini sert bir dille eleştirdi. Karacan, Kooperatif olarak ilki pandemi nedeniyle geçen yıl online olarak gerçekleştirilen şenliğin bu yıl Cumhuriyet Meydan'ında yapılması için gerekli izinlerin alındığını belirtip, "Son anda belediyenin stant yasağı açıklamasının adı provokasyondur. Bu kin ve nefretin nedeni, 19 Mart 2019 tarihinde, Kargı Deresi'nde çevrecilerce yapılan eylemdir. Bu eylemden sonra, ayağına taş koyduğumuzu, muhalefete destek verdiğimizi düşünerek, bize karşı kinlendi. O günden sonra belediye ile organize ettiğimiz bütün faaliyetler aksadı" dedi.

O tarihten bu yana, Belediye Başkanı Uyar'ın dernek ile uğraştığını ifade eden Karacan, "Oysa biz, Datça'ya farkındalık kazandırdık. Datça'da ilk defa Yerel Tohum Şenliği yaparak, diğer şenliklerin önünü açtık. Badem Çiçeği festivali bile bizim ön ayak olmamızdan sonra başladı. Şimdi kendileri yapıyor. Datça kokoreç ve sucukçular ile duman altında kalıyor. Onlara bir şey yok, bizim 15-20 standımıza laf ediyor. Tek nedeni kin ve nefrettir, başka hiçbir nedeni yok" diye konuştu.

'STANT YASAĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ GEREKİRDİ'

Stant yasağının daha önceden kendilerine bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Karacan, "Tamam izin vermeyeceksin, bugüne bırakma. Onay verme. Datça Bal Badem Şenliği yapacaksın, 'Bal badem satamazsınız' diyorsun. Bari neyin altına imza attığına bak, koskoca belediye başkanısın" dedi. Sabah yapılan görüşmelerden sonra bal ve badem standına izin verildiğini bunun karşılığında ise kendilerinden 10 bin TL belediyeye bağış istendiğini belirten Karacan, bu durumda şenliği iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Karacan, "Emeğe, insana, Kooperatife, derneklere, üreticilere saygısı olan bunu yapmaz. Bütün bunların suçu günahı sende, bundan sonra hiç adaletten, hak ve hukuktan söz etme. Seni Allah'a havale ediyorum" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden şenlik için gelen, aromatik yağ ve el yapımı sirke ve zeytinyağı satıcısı 49 yaşındaki Figen Sönmez stant yasağının kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

"ŞENLİKTE STANT İZNİ YOK"

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise konu ile ilgili olarak DHA'ya yaptığı açıklamada, şenlikte stant izni bulunmadığını belirtirken, "Ben yerel tohum takası yapılacağı sanıyordum. Oysaki yiyecekcç, içecekçi stant açıyor. Benden böyle bir izinleri yok. Kamunun yerinde, stant açmaları gerekiyorsa, Yerel Tohum Derneği de olsa para kazanamaz. Stant açacaklardan para toplanmış. Para kazanıyorsa, kamu yeri olarak bunun bir kısmını Belediyeye yatırmaları gerekir. Sabah bir iki arkadaş geldi. Madem öyle, yiyecek ve içecekçi olmasın, bal ve bademci stant açsın dedim. Benim kokoreççim, gözlemecim varken, ben burada gözlemeciye, kokoreççiye izin verir miyim? Sonra buradaki vatandaş bana ne der" diye konuştu.