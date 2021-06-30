Üye Girişi
Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu - Son Dakika

Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu

30.06.2021 19:03

- Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu Muğla'nın Datça ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi'nin genel kurulunun ardından 20 bin levrek yavrusu denizle buluşturuldu.

- Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi'nin genel kurulunun ardından 20 bin levrek yavrusu denizle buluşturuldu.

Datça Su Ürünleri Kooperatifi Genel Kurulu'nda mevcut başkan Akif Fidan güven tazeledi. Genel kurulun ardından düzenlenen tören ile 20 bin levrek yavrusu denize bırakıldı. Genel Kurul'da yeniden başkan seçilen Akif Fidan'a yeni dönemde başarılar dileyerek sözlerine başlayan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Tüm üretici birlik kooperatiflerinin 7 gün 24 saat yanı başında olmaya ant içtik. Gereğini yapmaya da devam edeceğiz. Yüce yaradanın oluşturduğu her türlü tabi kaynaklar, denizler, sular, topraklar insanoğlunun hırsına yenik düştü. Doğa hiç bir zaman boş bırakmaz, mutlaka intikamını alır. Bugün gelinen noktada Covid-19 pandemisinden tutun, küresel iklim değişikliklerinin oluşturduğu olumsuzluklar, meteorolojik kuraklık tarımsal bir kuraklığa döndü. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, dünyanın her noktasında bu yaşanıyor. Bugün, 8-10 yıldan bu yana bu denizde mavi balığı, aslan balığı varsa küresel ısınmanın getirdiği yüksek ısı nedeniyle Hint Okyanusu'ndan, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile gelen istilacı balık türleri küresel ısınmanın bir eseridir. Bugün Datça Su Ürünleri Kooperatifi'ne desteğimizi açıklarken, kıyı balıkçılığının ne kadar zorlaştığını bilerek söylüyoruz. Güzelim tuttuğunuz tertemiz balıklarınızı ne yazık ki bu benekli balon balıkları perişan ediyor. Resmen denizin bereketini kestiler" dedi.

Kıyı balıkçılarına 15 milyon TL destek ödemesi planlanıyor

Balon balığı avcılığını desteklemek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni bir tebliğ yayımlandığını ve kıyı balıkçılarına 15 milyon TL destek ödemesi planlandığını ifade eden Datça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akif Fidan, "Balon balığı hepimizin avcılığını, insanların sağlığını tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer üniversitelerin su ürünleri ve biyoloji bölümleri ile gerekli toplantılar gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ilk kez 6 bin 57 adet balıkçımız 6 bin 59 balon balığı kuyruğunu il ve ilçe müdürlüklerimize teslim etti. Bunun karşılığında ise 31 bin TL para aldılar. Bakanlığımız bu parayı az buldu ve 27 Haziran'da yeni bir destekleme tebliği yayınlandı. Bu tebliğe göre 2021 yılının Mayıs ayından itibaren 2023'ün son gününe kadar balon balığı destekleme tebliğini açıkladı. Yılda 500 bin adete kadar her bir adet başına 5 TL, diğer türlerde ise de 50 kuruş destekleme ödemesi yapılacak. 3 yılda 15 milyon TL'lik kıyı balıkçılarına destekleme ödemesi planlanıyor. Hem avınızı elinizden alan türün azaltılması yolunda hem de denizdeki sucul biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilmesi anlamında devletimizin böylesine güzel bir katkısı olacak" diye konuştu.

Fidan'ın konuşmasının ardından İstanbul'dan Datça'ya tatile gelen ve programa ilgi gösteren 9 yaşındaki İpek Öztürk ve diğer protokol üyeleri ile birlikte 20 bin levrek yavrusu denizle buluşturuldu. Etkinliğe Datça Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak olmak üzere ilgili kurum müdürleri ve yöneticileri katıldı.

Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu
Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu
Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu
Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu

Türk Lirası, Tarım, Muğla, Datça, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi 20:20 Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi Ariel Ortega'nın veteranlar maçında attığı frikik golü futbolseverleri mest etti 19:40 Ariel Ortega'nın veteranlar maçında attığı frikik golü futbolseverleri mest etti Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz 18:14 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz
Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek 17:50 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı 17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman 17:01 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek         
20:21
Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı         
20:13
Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi         
18:41
Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak         
18:03
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama         
17:14
Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı         
16:36
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 20:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement