Datça ilçesinde kronik böbrek yetmezliği olan hastaların tedavi olabileceği diyaliz merkezi törenle hizmete girdi.
Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Datça Devlet Hastanesi binasında kurulan merkezin açılışında, merkezde aynı anda 5, toplamda 20 hastanın hizmet alabileceğini bildirdi.
AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da yaptıkları ortak yazılı açıklamada, merkezin Datça'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:
"Datça'da ihtiyaç duyulan ve gerekli yazışmaların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak 438 bin 146 liraya mal olan hemodiyaliz merkezi ünitesi, 2 Hepatit B'li, 1 Hepatit'li ve 12 Negatifli Hemodiyaliz hastasına hizmet verecek. En son teknolojiyle üretilmiş 10 cihaz kapasiteli su sistemi ünitesi ve hemodiyaliz makineleri, hastaneye fabrika çıkışı getirilerek, sıfır olarak kuruldu. Hastalar için televizyon ve kulaklık sistemi, koltuk ve yatak seçenekleri, geniş kullanım alanları ile hastanenin kalan kısımlarından müstakil girişli yaklaşık 160 metrekare kapalı alanda hizmet verilecek. Hemodiyaliz Ünitesinde sertifikalı hemodiyaliz sorumlu hekimi, sertifikalı hemşire, hemodiyaliz teknikeri, yardımcı personel ve teknisyeni ile hizmet verecek."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Datça'da 20 hastanın hizmet alabileceği diyaliz merkezi açıldı - Son Dakika