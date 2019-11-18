Son Dakika Haberleri: Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2) - Son Dakika

Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARMuğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla 22 kaçak göçmenin kaçışını organize ettiği belirlenen ve gözaltına alınan Yaşar Bektaş (31), Muhammet Karahan (27) ve Salih Arslan (25), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla 22 kaçak göçmenin kaçışını organize ettiği belirlenen ve gözaltına alınan Yaşar Bektaş (31), Muhammet Karahan (27) ve Salih Arslan (25), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:28 Kaynak: DHA
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