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Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARMuğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla 22 kaçak göçmenin kaçışını organize ettiği belirlenen ve gözaltına alınan Yaşar Bektaş (31), Muhammet Karahan (27) ve Salih Arslan (25), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:28 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla 22 kaçak göçmenin kaçışını organize ettiği belirlenen ve gözaltına alınan Yaşar Bektaş (31), Muhammet Karahan (27) ve Salih Arslan (25), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),
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