Datça'da 27 kaçak göçmen ölümün eşiğinden döndü - Son Dakika
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Datça'da 27 kaçak göçmen ölümün eşiğinden döndü

07.03.2022 23:37
Datça'da 27 kaçak göçmen ölümün eşiğinden döndü

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik bot ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen ölümün eşiğinden döndü.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan  lastik bot ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen ölümün eşiğinden döndü. Denizin zortasında su almaya başlayan lastik botta bulunan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Datça kıyılarından Yunanistan'ın Sombeki Adası'na gitmek için denize açılan 27 kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot, su almaya başladı. Denizin ortasında panik yaşayan göçmenler, cep telefonu ile 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine Datça Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede kaçak göçmenlere ulaşan ekipler, su almaya başlayan lastik bottaki 27 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

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