Datça'da 28 göçmen yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesi Emecik sahili açıklarında lastik bot ile yasadışı yollardan kaçmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:14 Kaynak: İHA
Muğla'nın Datça ilçesi Emecik sahili açıklarında lastik bot ile yasadışı yollardan kaçmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot fark edildi. Ekiplerin lastik botta yaptığı incelemede, 20 Suriye 6 Filistin,1 Irak ve 1 Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik botu ile Datça Limanına teslim edildiler. - MUĞLA
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