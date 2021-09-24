DATÇA'DA 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kentte hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.19'da, merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 32.74 kilometre açığında ve 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.53 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.