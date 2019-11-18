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Datça'da 3 organizatör adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Datça'da 3 organizatör adliyeye sevk edildiAYDIN - Muğla'nın Datça ilçesinde, İzmir'den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör, adliyeye sevk edildi.

Datça'da 3 organizatör adliyeye sevk edildi

AYDIN - Muğla'nın Datça ilçesinde, İzmir'den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Güney Ege'de gerçekleştirdiği denetimlerde, lastik botla Yunan adaların kaçmaya çalışan 19'u Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'den getirdikleri göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan S.A. ve Y.B. isimli organizatörler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İfadeleri alınan organizatörler, Datça Adliyesi'ne sevk edildi.

Datça'da 3 organizatör adliyeye sevk edildi

Muğla, İzmir, Datça, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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