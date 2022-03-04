Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı

04.03.2022 22:19
Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 04.40 sıralarında Datça açıklarında yasa dışı yollarla lastik bot ile yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 35 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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