Son Dakika Haberleri: Datça'da 37 kaçak göçmen yakalandı
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Datça'da 37 kaçak göçmen yakalandı

2 gün önce

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça'da 37 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.40 sıralarında, Datça açıklarında lastik botla kaçak geçiş yapan göçmenleri tespit etti. Durdurulan lastik botta 9'u erkek, 10'u kadın ve 18'i çocuk olan 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin tamamının Afgan uyruklu oldukları belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerince, Datça Limanı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Yunanistan, Güney Ege, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:00 Kaynak: DHA
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