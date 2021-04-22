Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.49'da merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 40 kilometre açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.