Datça'da 4,9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Datça'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Ege'de sarsıntılar sürüyor.

Ege'de sarsıntılar sürüyor. Datça'da bir süredir sık sık yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Sarsıntı 4.39 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi. Merkez üssü Datça'ya 37,68 kilometre olarak ölçülen deprem AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinde duyuruldu. Yapılan açıklamada depremin 16,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Depreme ilişkin bölgeden herhangi bir hasar kaydı bildirilmedi.

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