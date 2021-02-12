Datça'da 4'ncü Badem Çiçeği Festivali başladı - Son Dakika
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Datça'da 4'ncü Badem Çiçeği Festivali başladı

Datça'da 4'ncü Badem Çiçeği Festivali başladı

12.02.2021 17:17

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen 4'üncü Badem Çiçeği Festivali başladı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen 4'üncü Badem Çiçeği Festivali başladı.

Festival için Hızırşah Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. İzleyici  alınmayan tören, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar,  ilçede erken gelen bahar mevsimi yaşandığını söyleyerek, "Bugün şubat ayının 12'si ve bademler çiçek açtı. Bugün, Badem Çiçeği Festivali'mizi pandemi tedbirleri nedeniyle coşkulu bir şekilde gerçekleştiremediğimiz için üzgünüz. Gelecek yıl dilerim hep birlikte oluruz. Festivale başlarken, sağlıklı ve uzun bir hayat isteği hedefimizdi. Gelecek yıllarda tüm Datça sevdalılarını festivale bekliyoruz. Datça'da baharın başladığı şu günlerde festivale gelenler, badem çiçeklerinin güzellikleriyle birlikte sağlık bulur, stresi azalır" dedi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da bundan önceki 3 festivalin 25-30 bin kişinin katılımıyla coşkulu şekilde kutlandığını hatırlattı. Çoban, "Bu yıl malum pandemi tedbirleri var. Bu kez sizler, televizyonlarınızdan bizleri evlerinizde ağırlıyorsunuz. Dilerim gelecek festivalde hep birlikte oluruz. Datça'nın kışı da yazı kadar güzel olur. Gelecek yıl vakti olan misafirlerimizi, Datça'ya bekliyoruz. Bu festival dilerim, online olarak yaptığımız ilk ve son festival olur" diye konuştu.

Tören, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Quartet konseri ile sona erdi.

Kaynak: DHA
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