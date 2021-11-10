Datça'da 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi, polis tarafından yakalandı. İnsan kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklanırken, kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Grup Amirliği ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine insan kaçakçılarına karşı iki gün önce ortak çalışma başlattı. Geçen 8 Kasım'da, saat 18.00 sıralarında Marmaris'ten, 34 AIZ 908 ile 34 VG 0575 plakalı otomobiller ve 48 T 4119 plakalı taksiyle yola çıktıkları belirlenen kaçak göçmenler ve organizatör şüphelileri takibe alındı. Marmaris-Datça karayolu, Emecik Mahallesi yakınlarında, kaçak göçmenlerin araçtan indirildiğini tespit eden polis operasyon için harekete geçti. Durdurulan taksinin aynı zamanda organizatör olduğu belirlenen şoförü E.Ö., 34 VG 0575 plaka otomobilin sürücüsü M.K. ile yanında bulunan U. A. ve M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 zodyak bot, can yeleği, motor ve ayrı ayrı bidonlarda toplam 95 litre benzine el konuldu.Kaçan 34 AIZ 908 plakalı diğer otomobil ise takip sonucu Datça-Marmaris karayolu, Reşadiye kavşağını geçtikten bir süre sonra durduruldu. İçindeki 5 Suriyeli kaçak göçmen gözaltına alındı. Yakalanan 5 Suriyeli kaçak göçmen polisteki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör olduğu tespit edilen E.Ö., U. A., M. T. ve M.K. ise dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.