Son Dakika Haberleri: Datça'da 48 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Datça'da 48 kaçak göçmen yakalandı

56 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 48 kaçak göçmen denize açılamadan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça'da 48 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 48 kaçak göçmen denize açılamadan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bugün saat 08.30 sıralarında, Datça'nın Kalemlik Burnu mevkisinde devriye görevi yaparken, sahilde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Kendilerini Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na götürecek olan botu beklerken, karşılarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören kaçak göçmenler şaşkına döndü. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Datça Limanı'na getirildi. Kaçak göçmenlerden 40'ının Afganistan, 7'sinin Mısır ve 1'inin ise Cezayir uyruklu olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince sayımları yapılan kaçak göçmenler, kimlik tespit ve yasal işlemleri yapılmak üzere Datça İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasından sonra Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Yunanistan, Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güreş alanından kaçan iki boğa, kadın seyirciyi ezerek hastanelik etti
Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:31:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Datça'da 48 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]