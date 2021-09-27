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Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

27.09.2021 17:09

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Can salındaki 6 Filistin uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Akçalı Adası, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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