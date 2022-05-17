Datça'da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.05.2022 20:15
Datça'da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alan Türk Sahil Güvenlik ekipler bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına can salları içinde geri itilen ve açık denizde sürüklenen 3 can salı içerisindeki toplam 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)

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Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

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