Datça'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Datça Deveboynu burnu kuzeyinde lastik bot ile yurt dışına çıkmaya çalışan Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmen Güney Ege'de görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin yapılması için Körmen Limanı'na götürüldü. - MUĞLA
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