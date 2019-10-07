Datça'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Datça Deveboynu burnu kuzeyinde lastik bot ile yurt dışına çıkmaya çalışan Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmen Güney Ege'de görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin yapılması için Körmen Limanı'na götürüldü. - MUĞLA