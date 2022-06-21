Datça'da 70 kişiye orman yangınıyla mücadele eğitimi verildi

Muğla'nın Datça ilçesinde, Mahalle Afet Gönüllüleri/ Acil Müdahale (MAG-AME) ekibi gönüllüsü 70 kişiye orman yangınıyla mücadele eğitimi verildi.
Orman Mühendisi Aytuğ Yeğnidemir öncülüğünde Emecik Orman İşletme Şefliği ekiplerince Kovanlık Tabiat Parkı'nda verilen eğitimde, yangına nasıl müdahale edileceği, arazöz, koordinasyon ve iş güvenliği konuları anlatıldı.
Katılımcılara, 18 saatlik eğitimin ardından sertifika ve kimlik kartları verildi.
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