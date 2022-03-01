Datça'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.03.2022 21:17
Datça'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

- Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

- Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)

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Kaynak: İHA

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