Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı görenleri şaşırtıyor

15 dakika önce

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı görenleri şaşırtıyorMUĞLA'nın Datça ilçesinde, açılan etnografik sergide yer alan ve 80 yıllık olduğu tahmin edilen çeyiz sandığı, üzerindeki işlemeleri ve zilli kilit sistemi ile büyük ilgi görüyor.

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı görenleri şaşırtıyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, açılan etnografik sergide yer alan ve 80 yıllık olduğu tahmin edilen çeyiz sandığı, üzerindeki işlemeleri ve zilli kilit sistemi ile büyük ilgi görüyor.

Datça'da 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, 'Badem Çiçeği Festivali' etkinlikleri kapsamında, sosyal medyada örgütlenen bir grup kadın tarafından, Reşadiye Mahallesi muhtarlık binasında açılan etnografik sergi büyük ilgi görüyor. Muhtarlık binasında kalıcı hale dönüşen ve kömürlü ütüler, sini ve bakraçlar, ibrik ve güğümler, ipek giysiler, heybeler, gemici fenerleri ve gaz lambaları, dantel ve yazmalar ile çini vazolar gibi bir dönemin vazgeçilmezi olan ev eşyalarının yer aldığı sergiye, her geçen gün ilginç eşyalar gelmeye başladı. Sergiye katılan son eşyalardan biri de, en az 80 yıllık olduğu tahmin edilen bir çeyiz sandığı oldu. 1930 ve 1940'lı yıllardan kaldığı sanılan, ahşap çeyiz sandığı görenleri şaşırtıyor.

'KİLİDİNDE, ALARM SİSTEMİ VAR'

Datça Belediyesi Hızırşah Kültür Evi Sorumlusu Arkeolog ve Restoratör Okan Özalp, müze evinde sergiye çıkarılan çeyiz sandığının, Datça kültürü için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Sandığın Cumhuriyet Dönemi'ne ait olduğunu belirten Özalp, "Sandığı incelediğimizde; kapağının içinde Bandırma Vapuru olabileceğini düşündüğümüz bir resim gördük. Datça için çok kıymetli bir ürün olduğuna inanıyorum. Sandığın içerisinde ayrıca başka bölmelerde var. Sandığın yan taraflarında bulunan bu iki ayrı bölmenin, ziynet eşyalarının konulması için kullanıldığı sanılıyor. Sandığın en ilginç özelliği ise kilit sisteminde gizli. Kilit sisteminin içerisine güvenlik için zil konulmuş. Kilit açıldığında uyarı sistemi devreye giriyor ve zil çalıyor. Sandığın dış kısmında nalın çivileri ile süsleme yapılırken, köşe bağlantılarında, ahşap geçme tekniğinin kullanıldığı görülüyor" dedi.

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK'

Bu ve benzeri ürünlerin Datça kültürüne kazandırılması gerektiğine değinen Özalp, "Evlerinde, işyerlerinde ve depolarında büyüklerinden kalma eşyası olanlar, bu eşyaları Datça Belediyesi Hızırşah Kültür Evi ya da Reşadiye Mahallesi Muhtarlığına getirip, teslim ederek gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayabilirler. Getirilecek bu eserler, kimler tarafından bağışlandığı bilgisi eklenerek, müze evinde sergilenecektir" diye konuştu.

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı görenleri şaşırtıyor

Reşadiye, Özalp, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:03 Kaynak: DHA
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