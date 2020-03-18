Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı ilgi görüyor - Son Dakika

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı ilgi görüyor

6 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde açılan 'Badem Çiçeği Festivali'nde açılan etnografik sergideki 80 yıllık çeyiz sandığı, üzerindeki işlemeleri ve zilli kilit sistemi ile büyük ilgi görüyor.

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı ilgi görüyor, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde açılan 'Badem Çiçeği Festivali'nde açılan etnografik sergideki 80 yıllık çeyiz sandığı, üzerindeki işlemeleri ve zilli kilit sistemi ile büyük ilgi görüyor.

Datça'da 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, 'Badem Çiçeği Festivali' etkinlikleri kapsamında, sosyal medyada örgütlenen bir grup kadın, Reşadiye Mahallesi muhtarlık binasında etnografik sergi açtı. Muhtarlık binasında kalıcı hale dönüşen ve kömürlü ütüler, sini ve bakraçlar, ibrik ve güğümler, ipek giysiler, heybeler, gemici fenerleri ve gaz lambaları, dantel ve yazmalar ile çini vazolar gibi bir dönemin vazgeçilmezi olan ev eşyalarının yer aldığı sergiye, her geçen gün ilginç eşyalar getiriliyor, sergi de her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Sergiye eklene son eşyalardan biri de en az 80 yıllık olduğu tahmin edilen bir çeyiz sandığı oldu. 1930 ve 1940'lı yıllardan kaldığı sanılan, ahşap çeyiz sandığı görenlerin beğenisini topladı.

'KİLİDİNDE, ALARM SİSTEMİ VAR'

Datça Belediyesi Hızırşah Kültür Evi Sorumlusu Arkeolog ve Restoratör Okan Özalp, müze evinde sergiye çıkarılan çeyiz sandığının, Datça kültürü için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Sandığın Cumhuriyet Dönemi'ne ait olduğunu belirten Özalp, "Sandığı incelediğimizde; kapağının içinde Bandırma Vapuru olabileceğini düşündüğümüz bir resim gördük. Datça için çok kıymetli bir ürün olduğuna inanıyorum. Sandığın içinde ayrıca başka bölmelerde var. Sandığın yan taraflarında bulunan bu iki ayrı bölmenin, ziynet eşyalarının konulması için kullanıldığı sanılıyor. En ilginç özelliği ise kilit sisteminde gizli. Kilit sisteminin içine güvenlik için zil konulmuş. Kilit açıldığında uyarı sistemi devreye giriyor ve zil çalıyor. Sandığın dış kısmında nalın çivileri ile süsleme yapılırken, köşe bağlantılarında, ahşap geçme tekniğinin kullanıldığı görülüyor" dedi.

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK'

Bu ve benzeri ürünlerin kültüre kazandırılması gerektiğine değinen Özalp, "Evlerinde, iş yerlerinde ve depolarında büyüklerinden kalma eşyası olanlar, bu eşyaları Datça Belediyesi Hızırşah Kültür Evi ya da Reşadiye Mahallesi Muhtarlığına getirip, teslim ederek gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayabilirler. Getirilecek bu eserler, kimler tarafından bağışlandığı bilgisi eklenerek, müze evinde sergilenecektir" diye konuştu.


Reşadiye, Özalp, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:23 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı         
21:56
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi         
19:38
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır? Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?         
19:20
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı         
19:01
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek         
17:49
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti         
17:42
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi         
17:38
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti         
17:30
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı         
17:25
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi         
17:24
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak         
17:14
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu         
16:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 14:45:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]