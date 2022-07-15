Datça'da açık denizde motor arızası yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da açık denizde motor arızası yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı

15.07.2022 14:16
Datça'da açık denizde motor arızası yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde 5 Türk vatandaşının bulunduğu lastik botun motoru arızalanınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde 5 Türk vatandaşının bulunduğu lastik botun motoru arızalanınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde lastik botun motoru arızalanan Türk vatandaşları Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak lastik botlarının arıza yaptığını ve açık denizde sürüklendiklerini belirterek yardım talebinde bulundu.

Bölgede konuşlu Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım çağrısı sonrası bölgeye kurtarma botu sevk etti. İçeresinde 5 kişinin bulunduğu ve 4 metre boyundaki lastik bot üzerindeki 5 Türk vatandaşı kurtarılarak Datça limanına getirildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da açık denizde motor arızası yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da açık denizde motor arızası yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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