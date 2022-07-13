Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

13.07.2022 12:25
Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; bugün saat 11.20'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça ve kırsal Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye ve Sındı mahallelerinden de hafif şekilde hissedildi. Zeminden 13.75 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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