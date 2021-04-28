Datça'da AK Parti'li gençlerden iftara yetişemeyenlere kumanya - Son Dakika

Datça ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.

AK Parti Datça İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları üyeleri, ramazanda 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

Parti üyesi gençler, Jandarma Kavşağı'nda, araçlarıyla iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık olarak hurma, su ve kek ikram ediyor. Gençler ayrıca araçtakilere maske ve dezenfektan hediye ediyor.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kutan Eski, yaptığı açıklamada, ramazanda yardımlaşma ve paylaşma hususlarındaki hassasiyetin daha da çoğaldığını söyledi.

"İftara 5 kala" etkinliğini yıllardır yaptıklarını vurgulayan Eski, "Bu yılda her gün farklı bir noktada gerçekleştiriyoruz. Yoldan geçen vatandaşlarımızın iftarlarını açabilmeleri amacıyla onlara küçük birer paket hazırladık. Bu paketin içerisinde hijyen, su, hurma, kek ile dezenfekten ve maske yer alıyor. Herkesin Ramazanını ve gelecek Ramazan Bayramını da kutluyorum." dedi.

Kovid-19 kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen etkinlik, iftara yetişemeyen ilçe sakinlerini de memnun etti.