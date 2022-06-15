Datça'da AK Partliler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

AK Parti Datça İlçe Yönetimi ve AK Parti İl Meclis Üyesi Haluk Laçin, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183'üncü yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Laçin, ziyarette, yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği olduğunu söyledi.

Jandarma Teşkilatının 183 yıldır üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini ülkenin her tarafında başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Laçin, "Jandarma Teşkilatımızın kahraman personeline şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat diliyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getire Erdoğan, AK Partililere teşekkür etti.