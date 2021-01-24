Datça'da alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayboldu - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan bir kişiyi arama çalışması sürüyor.
Knidos Antik Kenti yakınlarındaki İskandil Burnu açıklarında, 4,5 metrelik bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, sahil güvenlik ekibince kurtarıldı.
Denizde kaybolduğu belirtilen Yankı Kocabaş'ı (36) arama çalışması başlatıldı.
Kocabaş, helikopterle havadan, bölgeye sevk edilen dalgıçlar ve sahil güvenlik ekiplerince de denizden aranıyor.
Kurtarılan 3 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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