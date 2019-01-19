Son Dakika Haberleri: Datça'da Anemonlar Açtı

Datça'da Anemonlar Açtı

21 dakika önce

Datça'da anemonlar açtıMuğla'nın Datça ilçesinde, ocak ayının ortasında baharın müjdecileri olarak nitelendirilen anemonlar (dağ lalesi) açtı.

Datça'da anemonlar açtı

Muğla'nın Datça ilçesinde, ocak ayının ortasında baharın müjdecileri olarak nitelendirilen anemonlar (dağ lalesi) açtı.

Türkiye'nin dört bir yanında kara kış hakimken, Datça'da insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu ilçede, geçen hafta etkili olan yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, doğa da canlanmaya başladı. Baharın müjdecileri olarak nitelendirilen anemonlar çiçek açtı. Bu görüntüler, soğuk kış günlerinin geride kaldığının habercisi olarak yorumlandı. Kırlar pembe, mor, eflatun ve beyaz gibi rengarenk anemonlarla süslendi. İlçe merkezinde ilk yerleşim alanı olarak bilinen Antik Burgaz Kenti ve çevresi, dağ lalelerinin sıkça rastlandığı bölgelerin başında geliyor. Doğa tutkunlarının yürüyüş parkuru içerisinde yer alan bölge, bu çiçekleri fotoğraflamak isteyenlerin akınına uğruyor.

Datçalı emekli ormancı 65 yaşındaki Nurettin Arslanoğlu, anemonların her yıl ocak ayının ortalarında açtığını belirterek, Datça'da anemonlar, baharın müjdecileri olarak bilinir. Ancak ömürleri çok kısa olur. Doğada beyazı, pembesi, moru, kırmızısı ve hemen her renkten çeşidini görmek mümkündür dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:09 Kaynak: DHA

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