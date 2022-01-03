Datça'da anemonlar açtı; halk 'baharın müjdecisi' dedi - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde soğuk ve yağışlı havaların ardından çıkan güneş ile doğa yeniden canlandı. Türkiye'nin birçok yerinde kara kış hüküm sürerken, ilçede baharın müjdecisi 'dağ lalesi' olarak da adlandırılan anemonlar açtı.

Yeni yılın ilk günlerinde ilçede hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselirken, kırlar pembeden mora, eflatundan beyaza rengarenk anemonlarla süslendi. Arıların akınına uğrayan anemonların rengarenk görüntüsü, soğuk kış günlerinin geride kaldığının habercisi olarak yorumlandı.

'HAVALARIN ISINDIĞI BELLİ'Datça'da anemonların baharın habercisi olarak bilindiğini söyleyen Gürsel Çelik (54) "Aslen Gümüşhaneliyim. Yıllarca İstanbul 'da greyder operatörü olarak görev yaptım. Emekliye ayrılınca yaz tatillerinde geldiğim ve aşığı olduğum Datça'ya yerleştim. Bu yıl burada ikinci kışımı yaşıyorum. Datça'nın yazı, kadar kışı da güzelmiş. Bugün 3 Ocak ve kırlar anemonlarla süslendi. Datçalılar, anemonlar için baharın müjdecileri diyor. Gerçekten çok doğru ve havaların ısındığı belli oluyor" dedi.'BADEM AĞAÇLARI DA ÇİÇEK AÇACAK'

Datça'da 9 yıldır yerleşik olarak yaşayan gazeteci-yazar Nur Türkyılmaz (45) ise Datça'ya hiçbir zaman kışın gelmediğini belirterek "Datça, yeni yıla anemonlarla girdi. Baharın müjdecileri dediğimiz anemonlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Datça'yı renklendirdi. Muhteşemler, harikalar. Çok yakında badem ağaçları da çiçeklerini açarlar" diye konuştu.