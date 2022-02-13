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DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

13.02.2022 21:59

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, arıtma havuzuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, arıtma havuzuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Reşadiye Mahallesi'nde özel bir zeytinyağı çiftliğine ait arıtma havuzuna, bugün saat 15.00 sıralarında bir köpek düştü. Köpeği gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliğine bağlı bir ekip, 15 dakikalık çalışmaları sonucunda arıtma havuzuna düşen köpeği iple bağlanarak kıyıya çekti. Yapılan kontrolde, sağlık iyi durumu iyi olan köpek serbest bırakıldı.

DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

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İtfaiye, Muğla, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DATÇA'DA ARITMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
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