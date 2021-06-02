DATÇA'DA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SANATLA KORUNACAK - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça İlçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından 'Pandemi Günlerinde Sanat' teması ile bu yıl 11 incisi düzenlenen, 'Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden 13 mozaik sanatçısı, 'Ağaca Saygı' çalıştayında bir araya geldi.

UKKSA'nın bir sosyal sorumluluk projesi olan 15 günlük ortak bir çalışma için buluşan sanatçılar, asırlık zeytin ağaçları başta olmak üzere akademinin bahçesinde bulunan 16 ağacın etrafını farklı malzemeler ve özgün tasarımlarla mozaik eserlerle donatarak koruma altına alınmalarını sağlayacak. Doğa ile sanatı buluşturan çalıştaya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Eskişehir ve Antalya'dan mozaik sanatçıları Süha Mermerci, Sinan Erdem, Gülşah Dalkılıç, Gülgün Gümüş, Duygu Özker Özkan, Bursa Sarı, Mustafa Kahya, Deniz Abana, Sibel Akkaba, Rabia Alagöz, Gülçin Sökücü, Yeliz Özcan ve İlknur Altıntaş Yağmur katılıyor.

KORUNARAK YAŞATILIYOR

UKKSA Sanat Yönetmeni Emine Özkarslıoğlu, proje ile ilgili yaptığı açıklamada dünyanın en büyük sorunu olan iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği doğa katliamlarına karşı en güzel mücadelenin sanat ve sanatçıların eserleriyle verilebileceğini söyledi. Özkarslıoğlu, "Bu konuda bir farkındalık yaratmak gerektiğine inandığımız için öncelikle akademinin bahçesinde bulunan ve bölgenin en değerli hatta altını diyebileceğimiz asırlık zeytin ağaçları ve badem ağaçlarının etrafını mozaik sanatçılarımızla eserleriyle donatarak koruma altına alıyoruz" dedi.

Projeyi hazırlarken ziraat mühendislerinden katı alındığını ve ağaca zarar vermeyecek şekilde bir çalışma yapıldığını ifade eden Özkarslıoğlu, "Harika eserler ortaya çıktı. Gelen sanatseverlerden şimdiden olumlu tepkiler almaya başladık. Bu güzellikleri görmeleri için tüm sanatseverleri UKKSA'ya bekliyoruz" dedi.

TEKNİK BAŞKA, TEPKİ AYNI

Proje koordinatörü mozaik sanatçısı Süha Semerci, UKKSA'da ikinci kez bir mozaik çalıştayında bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Bu yılki çalışmalarımızla, doğaya dikkat çekmek istiyoruz. Ağaçlar kesiliyor, yerlerini beton binalar alıyor. Bu gidişata tepki için mozaik sanatçısı arkadaşlarımızla ortak bir çalışma başlattık. Her bir arkadaşım bir ağacın altında kendi tekniği ile bir çalışma gerçekleştiriyor. Farklı malzeme ve teknikler kullanılarak yeni ve ortak bir anlatım diliyle tepkimizi dile getiriyoruz" dedi.

KELEBEK ETKİSİ

'Ağaca Saygı' çalıştayına Gaziantep'ten katılan mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü ise yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi. Çalışmasında, gözleri kırmızı bantla bağlı bir insan silueti ve bir kelebeği betimlediğini ifade eden Sökücü, "Kırmızı, kan ve hırsın sembolü. Gözünü hırs bürümüş insanın doğaya vermiş olduğu zararı anlatıyor. Kelebek etkisi yaratarak, yeşili korumak, doğaya saygılı olmak için bu eseri yapmak istedim" dedi.