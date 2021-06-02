Üye Girişi
DATÇA'DA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SANATLA KORUNACAK - Son Dakika

DATÇA'DA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SANATLA KORUNACAK

02.06.2021 17:10

MUĞLA'nın Datça İlçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından 'Pandemi Günlerinde Sanat' teması ile bu yıl 11 incisi düzenlenen, 'Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden 13 mozaik sanatçısı, 'Ağaca Saygı' çalıştayında bir...

MUĞLA'nın Datça İlçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından 'Pandemi Günlerinde Sanat' teması ile bu yıl 11 incisi düzenlenen, 'Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden 13 mozaik sanatçısı, 'Ağaca Saygı' çalıştayında bir araya geldi.

UKKSA'nın bir sosyal sorumluluk projesi olan 15 günlük ortak bir çalışma için buluşan sanatçılar, asırlık zeytin ağaçları başta olmak üzere akademinin bahçesinde bulunan 16 ağacın etrafını farklı malzemeler ve özgün tasarımlarla mozaik eserlerle donatarak koruma altına alınmalarını sağlayacak. Doğa ile sanatı buluşturan çalıştaya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Eskişehir ve Antalya'dan mozaik sanatçıları Süha Mermerci, Sinan Erdem, Gülşah Dalkılıç, Gülgün Gümüş, Duygu Özker Özkan, Bursa Sarı, Mustafa Kahya, Deniz Abana, Sibel Akkaba, Rabia Alagöz, Gülçin Sökücü, Yeliz Özcan ve İlknur Altıntaş Yağmur katılıyor.

KORUNARAK YAŞATILIYOR

UKKSA Sanat Yönetmeni Emine Özkarslıoğlu, proje ile ilgili yaptığı açıklamada dünyanın en büyük sorunu olan iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği doğa katliamlarına karşı en güzel mücadelenin sanat ve sanatçıların eserleriyle verilebileceğini söyledi. Özkarslıoğlu, "Bu konuda bir farkındalık yaratmak gerektiğine inandığımız için öncelikle akademinin bahçesinde bulunan ve bölgenin en değerli hatta altını diyebileceğimiz asırlık zeytin ağaçları ve badem ağaçlarının etrafını mozaik sanatçılarımızla eserleriyle donatarak koruma altına alıyoruz" dedi.

Projeyi hazırlarken ziraat mühendislerinden katı alındığını ve ağaca zarar vermeyecek şekilde bir çalışma yapıldığını ifade eden Özkarslıoğlu, "Harika eserler ortaya çıktı. Gelen sanatseverlerden şimdiden olumlu tepkiler almaya başladık. Bu güzellikleri görmeleri için tüm sanatseverleri UKKSA'ya bekliyoruz" dedi.

TEKNİK BAŞKA, TEPKİ AYNI

Proje koordinatörü mozaik sanatçısı Süha Semerci, UKKSA'da ikinci kez bir mozaik çalıştayında bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Bu yılki çalışmalarımızla, doğaya dikkat çekmek istiyoruz. Ağaçlar kesiliyor, yerlerini beton binalar alıyor. Bu gidişata tepki için mozaik sanatçısı arkadaşlarımızla ortak bir çalışma başlattık. Her bir arkadaşım bir ağacın altında kendi tekniği ile bir çalışma gerçekleştiriyor. Farklı malzeme ve teknikler kullanılarak yeni ve ortak bir anlatım diliyle tepkimizi dile getiriyoruz" dedi.

KELEBEK ETKİSİ

'Ağaca Saygı' çalıştayına Gaziantep'ten katılan mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü ise yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi. Çalışmasında, gözleri kırmızı bantla bağlı bir insan silueti ve bir kelebeği betimlediğini ifade eden Sökücü, "Kırmızı, kan ve hırsın sembolü. Gözünü hırs bürümüş insanın doğaya vermiş olduğu zararı anlatıyor. Kelebek etkisi yaratarak, yeşili korumak, doğaya saygılı olmak için bu eseri yapmak istedim" dedi.

DATÇA'DA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SANATLA KORUNACAK
DATÇA'DA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SANATLA KORUNACAK
DATÇA'DA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SANATLA KORUNACAK
DATÇA'DA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SANATLA KORUNACAK

Gaziantep, Pandemi, Türkiye, Knidos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DATÇA'DA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SANATLA KORUNACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İstanbul'da 14 mahalle hafta sonu muhtarını seçecek İstanbul'da 14 mahalle hafta sonu muhtarını seçecek Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı "İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:08 Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
16:48 Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı!
16:36 Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın
16:28 Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan Atilla Peker, adli kontrolle serbest bırakıldı
16:18 Restoranlarda QR kodlu yeni uygulamaya eylülde başlanıyor: Ürünlerin güvenliği görülecek
Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu         
17:12
Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi         
17:08
Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!         
17:03
Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın         
16:36
Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi         
16:34
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş         
15:32
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 17:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DATÇA'DA ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI SANATLA KORUNACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement