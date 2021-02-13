Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde şubat ayında bahar havası yaşandı, badem ağaçları çiçek açtı.

Datça'da güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte doğa canlandı. Şubat ayının ilk günlerinde açan erkenci badem ağaçlarından sonra yarım ada genelindeki badem ağaçları da çiçeklendi. Havaların ısınmasıyla birlikte Hızırşah, Sındı, Reşadiye, Yaka ve Yazı mahallerinde badem ağaçları beyaz çiçeklerle doldu.

Hızırşah Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Sevil Tilki, çocukluk yıllarında badem ağaçlarının çok daha erken açtığını, iklim değişikleri nedeniyle artık 1 ay gecikme olduğunu söyledi. Tilki, "Eskiden, okulların sömestr tatiline denk gelen şubat ayı ortalarında badem ağaçlarından çağla toplayıp yerdik. Ancak zamanla mevsimler değişti. Badem ağaçları da artık geç çiçekleniyor. Şubat ayının ortalarında çiçek açan badem ağaçları, mart ayının ilk haftalarında ancak çağla veriyor. Erkenci olarak adlandırdığımız çok az sayıdaki badem ağaçları, daha erken çiçek açsa da ürünleri az oluyor. Çünkü erken açan badem ağaçlarının çiçekleri, Ocak ayındaki soğuklarda dökülüyor ve meyveye dönüşemiyor" dedi.

Datça ilçesine bağlı Hızırşah, Eski Datça, Sındı, Mesudiye, Reşadiye, Karaköy, Yazı ve Yaka mahallerinde toplam 1200 hektarlık alanda badem yetiştiriciliği yapılıyor. Datça'da her yıl 800 ila 1000 ton arası çağla badem, 2 bin ton civarında da taze (süt) ve kuru badem üretimi gerçekleştiriliyor.