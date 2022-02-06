DATÇA'DA BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde şubat ayında bahar havası yaşandı, badem ağaçları çiçek açtı.

Datça da ocak ayında soğuk ve yağışlı geçen havaların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Yaklaşık 10 gün önce kar yağışının etkili olduğu ilçede bu kez badem ağaçları çiçek açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte tarihi Antik Knidos Kenti yolu ile Hızırşah, Reşadiye, Yaka ve Yazı gibi kırsal mahallelerde badem ağaçlarında beyaz çiçekler doldu.

Datça'da yaşayan 32 yaşındaki makine mühendisi Serkan Gün, Datça'da kır laleleri anemonlardan sonra badem ağaçları da çiçek açtı. Datça'ya artık bahar geldi. Soğuk kış günlerinin ardından güneşin yüzünü göstermesi, badem ağaçlarının çiçek açması insanı mutlu ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde halen kış mevsimi hüküm sürerken burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Üç yıldır buradayım. Datça'nın yazı da, kışı da bir başka güzel oluyor dedi.