Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2) - Son Dakika

Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)

Datça\'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)
Son Güncelleme: 24.01.2021 16:38

DENİZ DİBİNDEKİ ARAMALARA ARA VERİLDİMuğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan teknedeki 5 kişiden, kuvvetli lodosun neden olduğu dalgalarla suda kaybolan Yankı Kocabaş'ı deniz dibindeki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi.

DENİZ DİBİNDEKİ ARAMALARA ARA VERİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan teknedeki 5 kişiden, kuvvetli lodosun neden olduğu dalgalarla suda kaybolan Yankı Kocabaş'ı deniz dibindeki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Yazıköylü dalgıçlar 2 saat süren arama kurtarma çalışmasından bir sonuç alamadı. Arama kurtarma çalışmalarına 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik botu ile deniz yüzeyinde devam edildiği bildirildi.

HABER: MUĞLA,


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2) - Son Dakika
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