Datça'da başı boş gezen at kazaya neden oldu - Son Dakika

Datça'da başı boş gezen at kazaya neden oldu

04.01.2021 15:51
Datça'da başı boş gezen at kazaya neden oldu, System.String[]

Datça ilçesinde başı boş gezen ve aniden yola çıkan ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Datça ilçesinde başı boş gezen ve aniden yola çıkan ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Datça'dan Marmaris istikametine giden Ali Yorulmaz idaresindeki 48 R 6272 otomobil, Emecik Mahallesi Aktur mevkisinde, aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı.

Sürücü Yorulmaz, patlayan ön cam nedeniyle yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından önce Datça Devlet Hastanesine ardından da Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya sebep olan at telef oldu.

Otomobil, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da başı boş gezen at kazaya neden oldu - Son Dakika


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