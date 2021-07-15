Datça'da bayram öncesi trafik tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, 8 farklı noktada, motosiklet sürücülerine karşı kask denetimi yaptı.
İlçede 8 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde kask kullanmadıkları belirlenen 147 motosiklet sürücü ile trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan 36 sürücüye 26 bin 352 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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