Datça'da belediye ve STK'la yıkılan kaymakamlık binasının yerini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Datça'da belediye ve STK'la yıkılan kaymakamlık binasının yerini görüştü - Son Dakika

Datça'da belediye ve STK'la yıkılan kaymakamlık binasının yerini görüştü

6 saat önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın başkanlığında gerçekleşen ve ilçede faaliyet gösteren STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yıkılan kaymakamlık binası yerinin nasıl değerlendirileceği görüşüldü.

Datça'da belediye ve STK'la yıkılan kaymakamlık binasının yerini görüştü, System.String[]

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın başkanlığında gerçekleşen ve ilçede faaliyet gösteren STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yıkılan kaymakamlık binası yerinin nasıl değerlendirileceği görüşüldü.


Yıkılan Datça Hükümet Konağı binasının yerine ne yapılacağıyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nde sivil toplum kuruluşları ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Gürsel Uçar, bu alanın kamu tahsisli olduğunu ancak belediye olarak buranın kamu binası yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Bu alana alt katı kapalı otopark, üstüne ise vatandaşların oturup çay içebileceği dinlenebileceği şekilde düzenlenmesi için Belediye Meclisi Kararı bulunduğunu belirten Uçar, "Biz burada kamu binası olmasını istemiyoruz. Burası halkın dinlenebileceği park olarak kalmasını istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. İlçemiz gündemi son iki gündür PTT arkasında bulunan, yıkılan Kaymakamlık-Adliye Binası arsasına geçici bir 'Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası' yapılacağı haberiyle meşgul olmaktadır. Oysa, bu arsanın ilçemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeraltı katlı otopark, meydan ve rekreasyon alanı olarak kullanımına yönelik proje, Belediye Meclisi'nde tüm üyelerin oybirliği ile kabul edilmiştir. Şu ana kadar edinilen bilgilere göre, çoğu Kent Konseyi'miz üyesi olan sivil toplum örgütleri ile siyasi partiler ve halkımızın büyük çoğunluğu, söz konusu arsaya herhangi bir bina yapılmasına karşı olup, bu alanın otopark ve meydan olarak kullanılmasından yanadır. Kent Konseyi Yürütme Kurulumuz, aynı bakış açısıyla daha önce bu alanın, yeşil alan, meydan ve yeraltı otoparkı olarak düzenlenmesine ilişkin karar almış ve Datça Belediyesi'ne bildirmiştir" dedi. - MUĞLA

Gürsel Uçar, Kaymakamlık, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
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