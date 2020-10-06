Datça'da belediye, verdiği inşaat ruhsatlarını iptal etti, arsa sahipleri tepki gösterdi - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçe belediyesi, bir birim yerine dört ayrı birim halinde verdiği inşaat ruhsatlarını iptal edince, arsa sahipleri ve müteahhitler, belediye binasına giderek tepkilerini dile getirdi. Arsa sahipleri mağdur olduklarını belirtirken, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Belediye meclis üyesi arkadaşlarımla konuyu tekrar görüşüp, ne yapabileceğimize bakacağım. Belediye başkanı olarak mağduriyeti en aza indirmeye çalışıyorum" dedi.

Datça Belediyesi, geçen aylarda projelerini hazırlayan 22 arsa sahibine, bir birim yerine dört ayrı birim halinde inşaat ruhsatı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 25 Eylül'de gönderdiği yazıyla, 85 metrekare taban oturumlu arsalarda sadece bir birim ve tek tapuya izin verilmesi yönünde görüş bildirdi. Çevrecilerin itirazı üzerine hukukçulardan görüş alan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, daha önceki kararından vazgeçip, 22 arsaya verilen ruhsatları iptal etti. Bunun üzerine arsa sahipleri, müteahhitler ve yapılması planlanan inşaatlardan konut alan mal sahipleri, belediye binasına akın etti. Datça Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısından önce belediye binasına gelen arsa sahipleri, belediye tarafından daha önce izin verilen inşaat ruhsatlarının iptal edilmesinin kendilerini mağdur ettiklerini belirterek, hukuka aykırı olduğunu öne sürdükleri uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

'BAKANLIĞA TEKRAR GÖRÜŞ SORACAĞIM'Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise toplumun huzurunu sağlamak adına, insanların mağdur edilmemesi gerektiğine inandığını söyleyerek, "Ancak bir çizgimiz olmalı. Bu çizgimiz nedir? Proje hazırlamak kolay değil. 22 arkadaşın daha önceden hazırlayıp, belediyemize sunduğu projeler var. Bu proje sahiplerinin tek birini dahi tanıyorsam namerdim. Bu arkadaşların mağdur olmaması için inşaat ruhsatı verilmesi gerektiği yönünde daha önce görüşümü açıklamıştım. Meclis konuşmalarında dile getirdim. Ancak bu görüşümü dile getirdikten sonra birtakım arkadaşlar, bakanlığın yazısının bize ulaşmasından sonra ruhsat verilemeyeceğini söyledi. Kısacası yasal olarak bu yazı bize geldikten sonra ruhsat vermemiz mümkün değil. Bakanlığa tekrar görüş soracağım. İnşaatçıların ve çevrecilerin penceresinden bakıyorum. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımla konuyu tekrar görüşüp, ne yapabileceğimize bakacağım. Belediye başkanı olarak mağduriyeti en aza indirmeye çalışıyorum" dedi.'22 PROJEYE RUHSAT VERİLSİN'

İnşaat ruhsatları iptal edilenler adına konuşan emekli öğretmen Adnan Paşa (55), konut sahibi olmanın hayalini kurarken, inşaat ruhsatlarının iptal edildiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.