Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla kıyılarına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla kıyılarına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Datça ilçesinde bir gece içinde iki ayrı geri itme olayında toplam 60 düzensiz göçmeni kurtardı. Gece saat 01.35'de, Datça açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine Datça ilçesi açıklandı sabah saatlerinde can salları içerisinde Yunan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 60 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (Bekir Tosun/İHA)

Son Dakika

Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti

Fatih Terim, "Kalsın" derse iş bitecek! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirime gitmeye hazır

Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor

Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler