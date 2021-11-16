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Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı

16.11.2021 17:40
Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla kıyılarına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla kıyılarına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Datça ilçesinde bir gece içinde iki ayrı geri itme olayında toplam 60 düzensiz göçmeni kurtardı. Gece saat 01.35'de, Datça açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Datça ilçesi açıklandı sabah saatlerinde can salları içerisinde Yunan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan 60 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı
Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı
Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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