Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

03.06.2022 00:18

Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi Muğla'nın Datça ilçesinde bir zincir market şubesinde meydana gelen yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, market çalışanı bir kişi de yaralandı.

Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde bir zincir market şubesinde meydana gelen yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, market çalışanı bir kişi de yaralandı.

Olay, İskele Mahallesi'ndeki bir zincir market şubesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde iş yerini kapatma hazırlığında olan çalışanların da bulunduğu markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını kendi imkanları ile söndüremeyen çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin alevlere müdahale ettiği sırada art arda meydana gelen patlamalar zor anlar yaşattı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaralanan market çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Datça'da bir zincir market şubesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika


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