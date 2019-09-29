Son Dakika Haberleri: Datça'da boş tarlada çıkan yangın korkuttu
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Datça'da boş tarlada çıkan yangın korkuttu

25 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir tarlada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Datça'da boş tarlada çıkan yangın korkuttu, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir tarlada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde boş bir arazinin iki ayrı noktasında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede yayılması, vatandaşları endişelendirdi. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen 5 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçisi ise karadan müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük arazinin zarar gördüğü belirlendi.

Yangının sabotaj sonucu çıkarıldığı ihtimali de göz önünde bulundurularak çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangın sırasında orman yangın söndürme işçilerine destek vermek amacıyla bölgeye giden, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekiplerinin (MAG-AME) yangın yerinden küçük bir kara kaplumbağasını kurtardı.

Orman İşletme Müdürlüğü, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
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