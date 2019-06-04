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Datça'da botları batan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

46 dakika önce

Datça'da botları batan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı Muğla'nın Datça ilçesi Aktur Tatil sitesi açıklarında lastik botun batması sonucu ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardıMUĞLA – Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Rodos adasına kaçmaya...

Datça'da botları batan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı
Muğla'nın Datça ilçesi Aktur Tatil sitesi açıklarında lastik botun batması sonucu ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
MUĞLA – Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Rodos adasına kaçmaya çalışırken botları batan düzensiz göçmeleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Datça açıklarında lastik bir botun battığı ihbarının ardından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, deniz yüzeyince çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı. Düzensiz göçmenler denizden sahil güvenlik botuna ardından tekneye alındı.
Düzensiz göçmenlerin içinde 13 Filistin ve bir Suriye uyruklu olmak üzere 9 erkek, 1 kadın ve 4 çocuk olduğu tespit edildi. Kurtarılan 14 düzensiz göçmen sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Datça limanına ve oradan 112 Sağlık ekiplerine teslim edildiler. Kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Datça'da botları batan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
Datça, 3. Sayfa
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