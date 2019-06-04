Datça'da botları batan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı
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Datça'da botları batan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı Muğla'nın Datça ilçesi Aktur Tatil sitesi açıklarında lastik botun batması sonucu ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardıMUĞLA – Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Rodos adasına kaçmaya...
Datça
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
'da botları batan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı Muğla
'nın Datça ilçesi Aktur Tatil sitesi açıklarında lastik botun batması sonucu ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
MUĞLA – Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Rodos adasına kaçmaya çalışırken botları batan düzensiz göçmeleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Datça açıklarında lastik bir botun battığı ihbarının ardından Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, deniz yüzeyince çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı. Düzensiz göçmenler denizden sahil güvenlik botuna ardından tekneye alındı.
Düzensiz göçmenlerin içinde 13 Filistin
ve bir Suriye
uyruklu olmak üzere 9 erkek, 1 kadın ve 4 çocuk olduğu tespit edildi. Kurtarılan 14 düzensiz göçmen sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Datça limanına ve oradan 112 Sağlık ekiplerine teslim edildiler. Kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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