Datça'da Cami Minaresinin Külahı Fırtınada Yıkıldı
21 dakika önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde de etkili olan fırtınada bir cami minaresinin külah bölümü yıkıldı.
MUĞLA'nın Datça
ilçesinde de etkili olan fırtınada bir cami minaresinin külah bölümü yıkıldı.
Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Emecik Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar oluşan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken Emecik Mahallesi'ndeki cami minaresinin külahı ise rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Fırtına, Palamutbükü Mevkii'nde de zarara yol açtı. Deniz kıyısındaki işletmelerin masa ve sandalyeleri ile tenteleri zarar gördü.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:44 Kaynak: DHA
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