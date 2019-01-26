Son Dakika Haberleri: Datça'da Cami Minaresinin Külahı Fırtınada Yıkıldı

Datça'da Cami Minaresinin Külahı Fırtınada Yıkıldı

21 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde de etkili olan fırtınada bir cami minaresinin külah bölümü yıkıldı.

Datça'da Cami Minaresinin Külahı Fırtınada Yıkıldı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde de etkili olan fırtınada bir cami minaresinin külah bölümü yıkıldı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Emecik Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar oluşan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken Emecik Mahallesi'ndeki cami minaresinin külahı ise rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Fırtına, Palamutbükü Mevkii'nde de zarara yol açtı. Deniz kıyısındaki işletmelerin masa ve sandalyeleri ile tenteleri zarar gördü.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:44 Kaynak: DHA

Muğla, Datça, Güncel
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