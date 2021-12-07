Datça'da çeyrek asırlık ağaç rüzgarın etkisi ile devrildi - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde çeyrek asırlık ağaç sağanak yağış ve rüzgarın etkisi ile büyük bir gürültü ile devrildi.

Olay, öğle saatlerinde İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bir süredir etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi ile 25 yıllık ağaç devrildi. Ağacın devrilme esnasında altında bulunan şahıslar son anda kurtuldu. Ağacın devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ağacı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

Olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, yetkililer oluşabilecek benzer olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MUĞLA