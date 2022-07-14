Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı - Son Dakika
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Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı

14.07.2022 16:47

Muğla'nın Datça ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınıyla ilgili güzel haber, yangından 24 saat geçtikten sonra geldi. büyük mücadeleyle kontrol altına alınan yangından etkilenen 7 vatandaşın tedavisiyse devam ediyor. Bölgedeki 10 evden 4'ünde ağır hasar bulunurken 300'ü ormanlık, 400'ü tarım olmak üzere toplam 700 hektarlık alan zarar gördü. Öte yandan yangına karşı 1 İHA, 12 uçak ve 29 helikopter olmak üzere toplamda 48 hava aracı aktif olarak kullanıldı.

Geçen yaz yaşanan orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, sıcakların başlamasıyla bu yaz da aynı mücadelenin içine girdi. Muğla'nın Datça ilçesinde dün saat 12:25 sıralarında başlayan orman yangını, hızla ilerleyerek evlere sıçradı. Tahliye ve söndürme çalışmaları saatlerce sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı, birkaç saat sonra da iyi haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Datça'da 24 saat süren orman yangının bilançosu: 7 kişi yaralandı, 10 ev hasar gördü, toplam 700 hektar alan alevlerden etkilendi

3 BİN 523 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Kirişci, "Yangında 300'ü ormanlık, 400'ü tarım olmak üzere 700 hektarlık alan zarar gördü. 450 hane ve 3 bin 523 vatandaşımız tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınarak yakınlarına ve uygun yerlere nakledildi. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere, 10 ev zarar gördü. Can kaybımız olmadı" dedi.

Datça'da 24 saat süren orman yangının bilançosu: 7 kişi yaralandı, 10 ev hasar gördü, toplam 700 hektar alan alevlerden etkilendi

"500 YABAN KEÇİSİ KURTARILDI"

Bakan Kirişci, büyükbaş ve küçükbaşlar ile arı kovanlarının, çalışmalar sırasında bulundukları yerlerden alındığını belirterek, "Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilendi. 13 kişi taburcu edildi, 7 kişinin tedavisi sürüyor. Bir belediye çalışanımızda 3'üncü derece bir yanık söz konusu, hayati tehlikesi bulunmuyor. İnsan hayatı kadar önemsediğimiz doğal canlılarımız için çalışmalar yürüttük. Kocadağ bölgesinde radarın olduğu mevkide 500 yaban keçisi kurtarıldı. Maddi kayıplar telafi edilebilir. Canlarımızı bu manada koruduğumuzu ve kurtardığımızı belirtmekten de büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Datça'da 24 saat süren orman yangının bilançosu: 7 kişi yaralandı, 10 ev hasar gördü, toplam 700 hektar alan alevlerden etkilendi

"ZORLUKLARA RAĞMEN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü: "24 saat önce yangın başladığında gerek hava sıcaklığı yüksekliği, gerekse hava rutubetinin düşüklüğü, dahası rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların biraz zor geçmesine neden oldu. Alan çok büyük bir alan değil. Yangının bulunduğu coğrafya zor bir coğrafya. Teşkilatlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarının, gönüllü teşkilatlarımızın çabaları önemli. Tabiatın da onların önüne getirdiği zorluklar oldu. Zorluklara rağmen yangın kontrol altına alındı ve güzel bir çalışma geride bırakıldı.

Bu çalışmada 1 İHA, 12 uçak, 29 helikopter görev aldı. Toplamda 48 hava aracı aktif olarak kullanıldı. 194'ü arazöz olmak üzere 576 araç, 2 bin 170 personel, 136 gönüllü etkin olarak çalışmalara katıldı."

Datça'da 24 saat süren orman yangının bilançosu: 7 kişi yaralandı, 10 ev hasar gördü, toplam 700 hektar alan alevlerden etkilendi
Datça'da 24 saat süren orman yangının bilançosu: 7 kişi yaralandı, 10 ev hasar gördü, toplam 700 hektar alan alevlerden etkilendi
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İhlas Haber Ajansı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı - Son Dakika
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