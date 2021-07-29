Son dakika: DATÇA'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. 1 hektarlık çamlık alan yanarak zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın, saat 12.00 sıralarında Yaka Mahallesi Kumyer mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği 'ne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 20 orman ve itfaiye işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık çamlık alan yanarak zarar görürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika: DATÇA'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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